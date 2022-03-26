Легші за "джевеліни", для ближнього бою. До України надійшли німецькі протитанкові гранатомети Matador, - Bild
Український уряд придбав 5 100 протитанкових пістолетів RGW90 HH "Матадор" у німецької компанії Dynamit Nobel Defense (DND) з громади Бурбах (Північний Рейн-Вестфалія)
2 650 одиниць зброї вже надійшли в Україну вдень в суботу, 26 березня 2022 року, а решта 2 450 нових виробів будуть доставлені відразу після завершення платежів до кінця травня. Про це із посиланням на Bild розповідає Еспресо.TV.
Вартість закупівлі - 25 млн євро, які, як наголошується, "Київ збирає сам".
"Матадор" - це РПГ, що "здатен пробивати броньову сталь гзавширшки до 50 сантиметрів і таким чином (в залежності від точної точки удару) пробити броню будь-якого російського танка", пише Bild.
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