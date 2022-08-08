Про це повідомляє Еспресо.TV.

Левандовскі на 3-й хвилині відкрив рахунок у фіналі товариського турніру Кубок Гампера проти мексиканського "Пумас". Також поляк віддав дві результативні передачі. Гол стал для найкращого футболіста світу 2021 року за версією ФІФА першим після переходу до "Барселони" з німецької "Баварії".

У підсумку каталонці перемогли з рахунком 6:0.

"Барселона" заплатила "Баварії" за Левандовські 45 млн євро, ще 5 млн євро німці можуть отримати у якості бонусів. Польський форвард підписав з каталонцями контракт до 2025 року з можливістю продовження ще на рік.

За 8 сезонів у "Баварії" 33-річний Роберт Левандовські зіграв 375 матчів, забив 344 голи та віддав 72 результативні передачі.

Кубок Гампера

7 серпня

"Барселона" (Іспанія) – "Пумас" (Мексика) 6:0

Голи: Левандовські, 3, Педрі, 5, 19, Дембеле, 10, Обамеянг, 49, Де Йонг, 84

20 липня "Барселона" оголосила про трансфер Роберта Левандовські.

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