"Барселона" оголосила про трансфер Левандовського
Форвард Роберт Левандовські офіційно став гравцем іспанської "Барселони"
Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".
"Барселона" заплатила "Баварії" за Левандовсього 45 млн євро, ще 5 млн німці можуть отримати у вигляді бонусів. Польський форвард підписав з каталонцями контракт до 2025 року з можливістю продовження ще на рік. Клаусула склала 500 млн євро.
За 8 сезонів у "Баварії" 33-річний Роберт Левандовські зіграв 375 матчів, забив 344 голи та віддав 72 результативні передачі.
Поляк був визнаний найкращим футболістом світу 2021 року за версією ФІФА.
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15 травня Роберт Левандовські заявив, що зіграв останній матч за мюнхенську "Баварію".
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