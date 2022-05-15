Про це повідомляє Viaplay Sport Polska.

За словами Левандовського, матч 34-го туру Бундесліги проти "Вольфсбурга" (2:2) може бути останнім для нього у "Баварії".

"Цілком можливо, що це був мій останній матч за "Баварію". Я не можу сказати на 100 відсотків, але це можливо. Ми хочемо знайти найкраще рішення для мене та для клубу", – сказав Роберт Левандовські.

У нападника діє контракт з "Баварією" до літа 2023 року. Трансферна вартість поляка складає 50 млн євро.

33-річний Роберт Левандовські був визнаний найкращим футболістом світу 2021 року за версією ФІФА. У нинішньому сезоні поляк зіграв за "Баварію" 46 матчів, забив 50 голів та віддав 7 результативних передач.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb