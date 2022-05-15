Можливо я зіграв останній матч, - Левандовські підтвердив, що близький до того, щоб покинути "Баварію"
Польський форвард Роберт Левандовські заявив, що можливо зіграв останній матч за мюнхенську "Баварію"
Про це повідомляє Viaplay Sport Polska.
За словами Левандовського, матч 34-го туру Бундесліги проти "Вольфсбурга" (2:2) може бути останнім для нього у "Баварії".
"Цілком можливо, що це був мій останній матч за "Баварію". Я не можу сказати на 100 відсотків, але це можливо. Ми хочемо знайти найкраще рішення для мене та для клубу", – сказав Роберт Левандовські.
У нападника діє контракт з "Баварією" до літа 2023 року. Трансферна вартість поляка складає 50 млн євро.
33-річний Роберт Левандовські був визнаний найкращим футболістом світу 2021 року за версією ФІФА. У нинішньому сезоні поляк зіграв за "Баварію" 46 матчів, забив 50 голів та віддав 7 результативних передач.
- 19 січня стало відомо, що "Баварія" планує продати Роберта Левандовські влітку, якщо сторонам не вдасться домовитися про продовження контракту.
- 27 березня повідомлялось, що Левандовські дав згоду на перехід до іспанської "Барселони".
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