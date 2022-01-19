"Баварія" поставила ультиматум найкращому футболісту світу Левандовському, влітку його можуть продати
Нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські може покинути німецький клуб наступного літа
Про це повідомляє Goal.
За інформацією джерела, "Баварія" планує продати Роберта Левандовські влітку, якщо сторонам не домовиться про продовження контракту з ним.
Мюнхенський клуб поставив строгий ультиматум поляку, щоб не втратити Роберта Левандовські безкоштовно. Нинішня угода форварда з "Баварією" діє до літа 2023 року.
У поточному розіграші Бундесліги Роберт Левандовскі провів 19 матчів, у яких забив 23 голи та зробив 1 результативну передачу.
ФІФА визнала Левандовські найкращим футболістом 2021 року.
- Нагадаємо, 17 січня форварда мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовські визнали найкращим футболістом 2021 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.52
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе