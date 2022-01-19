"Баварія" поставила ультиматум найкращому футболісту світу Левандовському, влітку його можуть продати

Про це повідомляє Goal.



За інформацією джерела, "Баварія" планує продати Роберта Левандовські влітку, якщо сторонам не домовиться про продовження контракту з ним.



Мюнхенський клуб поставив строгий ультиматум поляку, щоб не втратити Роберта Левандовські безкоштовно. Нинішня угода форварда з "Баварією" діє до літа 2023 року.



У поточному розіграші Бундесліги Роберт Левандовскі провів 19 матчів, у яких забив 23 голи та зробив 1 результативну передачу.



ФІФА визнала Левандовські найкращим футболістом 2021 року.

Нагадаємо, 17 січня форварда мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовські визнали найкращим футболістом 2021 року.