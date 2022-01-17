ФІФА визнала Левандовські найкращим футболістом року

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 17 січня, пройшла церемонія нагородження FIFA The Best Awards. На заході поміж інших обрали найкращого тренера року, яким став Томас Тухель.



Головна нагорода, яка вручалась найкращому футболісту 2021 року, дісталась форварду мюнхенської "Баварії" Роберту Левандовські. В 2021 році поляк виграв Бундеслігу.



На нагороду найкращого футболіста року від ФІФА також претендували Ліонель Мессі з ПСЖ і лідер "Ліверпуля" Мохаммед Салах.



У минулому сезоні Бундесліги Роберт Левандовські провів 29 матчів і забив 41 гол. Такий результат допоміг поляку вперше в кар'єрі виграти приз найкращому бомбардирові Європи - "Золоту бутсу".



У боротьбі за "Золотий м'яч" від France Football Роберт Левандовські посів друге місце.

29 листопада Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2021 року та всьоме у своїй кар'єрі виграв "Золотий м'яч".

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