Про це повідомляє Еспресо.TV.



Церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" пройшла в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі.



У топ-3 найкращих футболістів року також потрапили форвард "Баварії" Роберт Левандовські та півзахисник "Челсі" і збірної Італії Жоржинью.



Кріштіану Роналду зайняв у голосуванні лише шосту позицію і пропустив вперед форварда "Реалу" Каріма Бензему та півзахисника "Челсі" Н'Голо Канте.

"Бути тут знову – чудово. Два роки тому я не знав, що може статися. І ось я знову тут. Тепер я граю за ПСЖ, я дуже щасливий. Я справді хочу продовжити боротьбу за нові цілі. Не знаю, скільки років мені залишилося, але сподіваюся, що багато, адже я люблю футбол. Цей приз у моїх руках через те, що ми зробили на Кубку Америки. Особливий вечір для мене", – прокоментував свою перемогу Ліонель Мессі.

Минулого сезону Мессі виграв Кубок Америки зі збірною Аргентини, став найкращим бомбардиром Ла Ліги у складі "Барселони". В іспанському чемпіонаті він забив 30 голів.

Влітку Ліонель Мессі безкоштовно перейшов у французький ПСЖ. У 11 матчах за парижан аргентинець забив лише 4 голи та віддав 3 асисти.

За свою кар'єру Мессі вже сьомий раз виграв ЗМ. Раніше він вигравав приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках. Аргентинець - рекордсмен за кількістю "Золотих м'ячів".



У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.

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