Золотий м'яч 2021: France Football назвав всіх претендентів на нагороду

Про це повідомляє France Football.



Французьке видання оприлюднило список номінантів по п'ятірках. За нагороду найкращого футболіста року змагатимуться 30 гравців.



Перша п'ятірка: Ріяд Марез ("Манчестер Сіті"), Н'Голо Канте ("Челсі"), Ерлінг Холанд ("Борусія" Дортмунд), Леонардо Бонуччі ("Ювентус"), Мейсон Маунт ("Челсі").



Друга п'ятірка: Гаррі Кейн ("Тоттенгем"), Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/ПСЖ), Карім Бензема ("Реал"), Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті"), Ніколо Барелла ("Інтер").



Третя п'ятірка: Ліонель Мессі ("Барселона"/ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Педрі ("Барселона"), Лука Модріч ("Реал"), Джорджо К'єлліні ("Ювентус").



Четверта п'ятірка: Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Неймар (ПСЖ), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Лаутаро Мартінес ("Інтер"), Сімон К'єр ("Мілан").



П'ята п'ятірка: Роберт Левандовські ("Баварія"), Жоржинью ("Челсі"), Мохаммед Салах ("Ліверпуль"), Сезар Аспілікуета ("Челсі"), Ромелу Лукаку ("Інтер"/"Челсі").



Шоста п'ятірка: Кріштіану Роналду ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Жерар Морено ("Вільярреал"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Луїс Суарес ( "Атлетико").



Церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" відбудеться 29 листопада в театрі Шатле у Парижі.



У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.

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