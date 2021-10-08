Золотий м'яч 2021: France Football назвав всіх претендентів на нагороду
France Football оприлюднив список номінантів на нагороду "Золотий м'яч"
Про це повідомляє France Football.
Французьке видання оприлюднило список номінантів по п'ятірках. За нагороду найкращого футболіста року змагатимуться 30 гравців.
Перша п'ятірка: Ріяд Марез ("Манчестер Сіті"), Н'Голо Канте ("Челсі"), Ерлінг Холанд ("Борусія" Дортмунд), Леонардо Бонуччі ("Ювентус"), Мейсон Маунт ("Челсі").
Друга п'ятірка: Гаррі Кейн ("Тоттенгем"), Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/ПСЖ), Карім Бензема ("Реал"), Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті"), Ніколо Барелла ("Інтер").
Третя п'ятірка: Ліонель Мессі ("Барселона"/ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Педрі ("Барселона"), Лука Модріч ("Реал"), Джорджо К'єлліні ("Ювентус").
Четверта п'ятірка: Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Неймар (ПСЖ), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Лаутаро Мартінес ("Інтер"), Сімон К'єр ("Мілан").
П'ята п'ятірка: Роберт Левандовські ("Баварія"), Жоржинью ("Челсі"), Мохаммед Салах ("Ліверпуль"), Сезар Аспілікуета ("Челсі"), Ромелу Лукаку ("Інтер"/"Челсі").
Шоста п'ятірка: Кріштіану Роналду ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Жерар Морено ("Вільярреал"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Луїс Суарес ( "Атлетико").
Церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" відбудеться 29 листопада в театрі Шатле у Парижі.
У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.
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