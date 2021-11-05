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Мессі повідомили, що він виграє "Золотий м'яч", - ЗМІ

5 листопада, 2021 п'ятниця
19:49
Спорт Ліонель Мессі

Нападник французького ПСЖ Ліонель Мессі виграє "Золотий м'яч-2021"

Про це повідомляє RTP.

За інформацією джерела, організатори повідомили Мессі, що за підсумками голосування він став володарем нагороди. Аргентинець вже дав традиційне для переможця інтерв'ю журналу France Football.

Минулого сезону Мессі виграв Кубок Америки зі збірною Аргентини, став найкращим бомбардиром Ла Ліги у складі "Барселони". В іспанському чемпіонаті він забив 30 голів. 

Минулого літа Ліонель Мессі безкоштовно перейшов у французький ПСЖ. У 8 матчах за парижан аргентинець забив лише 3 голи, усі в Лізі чемпіонів. 

Церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" відбудеться 29 листопада в театрі Шатле у Парижі.

У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.

За свою кар'єру Мессі вже шість разів вигравав ЗМ.

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футбол
Золотий м'яч
Ліонель Мессі
ПСЖ
спортивний рейтинг
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