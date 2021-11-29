France Football назвав ім'я найкращого молодого футболіста 2021 року
France Football визнав Педрі найкращим молодим футболістом 2021 року
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 29 листопада, у Парижі проходить церемонія нагородження "Золотий м'яч - 2021" від France Football. Окрім нагороди найкращого футболіста року, експерти також обрали найкращого молодого гравця.
Найкращим молодим футболістом 2021 року визнаний футболіст "Барселони" Педрі. Раніше гравець отримав нагороду Gоlden boy-2021.
На рахунку Педрі 52 матчі, 4 голи і 6 асистів у минулому сезоні. 18-річний футболіст виграв Кубок Іспанії і вийшов у півфінал Євро-2020. Він виступає на позиції центрального півзахисника.
Transfermarkt оцінює Педрі у 80 млн євро.
- 22 листопада півзахисник іспанської "Барселони" Педрі став найкращим молодим гравцем року, за версією Tuttusport.
- Нагадаємо, 8 жовтня France Football оприлюднив імена претендентів на "Золотий м'яч".
- 5 листопада повідомлялось, що нападнику французького ПСЖ Ліонелю Мессі вже повідомили, що він виграє "Золотий м'яч - 2021".
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