Найкращий футболіст світу погодився перейти до "Барселони"
Польський форвард німецької "Баварії" Роберт Левандовські дав згоду на перехід до іспанської "Барселони"
Про це повідомляє Sport Italia у twitter.
За інформацією видання, каталонці та польський нападник досягли принципової домовленості про трансфер, який має бути здійснений цього літа.
Тепер "Барселоні" необхідно домовитися про перехід з мюнхенською "Баварією", з якою у Левандовські діє контракт до літа 2023 року.
33-річний Роберт Левандовські був визнаний найкращим футболістом світу 2021 року за версією ФІФА. У нинішньому сезоні поляк зіграв за "Баварію" 37 матчів, забив 45 голів та віддав 4 результативні передачі.
- 19 січня стало відомо, що "Баварія" планує продати Роберта Левандовські влітку, якщо сторонам не вдасться домовитися про продовження контракту.
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