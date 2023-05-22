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Левандовські зажадав від "Барселони" пояснень через відеозвернення одноклубників до фанів з РФ

22 травня, 2023 понедiлок
08:34
Спорт Роберт Левандовські, "Барселона", Ла Ліга, чемпіонат Іспанії

Польський футболіст "Барселони" Роберт Левандовські звернувся до клубу за поясненням стосовно ролика, в якому його одноклубники звернулися до вболівальників з Росії

Про це пише Sport Interia

Таким чином Левандовські відреагував на відеозвернення своїх іспанських одноклубників Алекса Бальде та Сержі Роберто до російських фанів на честь чемпіонства "Барселони" у Ла Лізі, який вони записали для транслятора матчів клубу в РФ - Okko Sport. 

"М’яко кажучи, був дуже здивований. Я запитав клуб про цю ситуацію і знаю, що це була не офіційна позиція, а заява під час зустрічі з представниками ЗМІ, які мають права на трансляцію Ла Ліги. Звісно, ​​це не виправдання, бо про щось явно не подбали і в результаті вийшло дуже погано", - розповів Левандовські.

Він додав, що за його інформацією, "Барселона" через інцидент планує вжити певних заходів. 



 
футбол
Барселона
Роберт Левандовські
Війна з Росією
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