Левандовські зажадав від "Барселони" пояснень через відеозвернення одноклубників до фанів з РФ
Польський футболіст "Барселони" Роберт Левандовські звернувся до клубу за поясненням стосовно ролика, в якому його одноклубники звернулися до вболівальників з Росії
Про це пише Sport Interia.
Таким чином Левандовські відреагував на відеозвернення своїх іспанських одноклубників Алекса Бальде та Сержі Роберто до російських фанів на честь чемпіонства "Барселони" у Ла Лізі, який вони записали для транслятора матчів клубу в РФ - Okko Sport.
"М’яко кажучи, був дуже здивований. Я запитав клуб про цю ситуацію і знаю, що це була не офіційна позиція, а заява під час зустрічі з представниками ЗМІ, які мають права на трансляцію Ла Ліги. Звісно, це не виправдання, бо про щось явно не подбали і в результаті вийшло дуже погано", - розповів Левандовські.
Він додав, що за його інформацією, "Барселона" через інцидент планує вжити певних заходів.
- 20 травня футболісти "Барселони" Алекс Бальде та Сержі Роберто записали звернення до російських вболівальників свого клубу.
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