Футболісти "Барселони" зняли відео для російських фанатів
Футболісти "Барселони" Алекс Бальде та Сержі Роберто записали звернення до російських вболівальників свого клубу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Відео з футболістами "Барси" поширив російський медіа-сервіс "Окко Спорт", який є офіційним транслятором іспанського чемпіонату в РФ.
У короткому ролику Сержі Роберто та Алекс Бальде подякували "дорогим вболівальникам з Росії" за підтримку та енергію. Один з гравців також сказав росіянам: "скоро побачимось".
"Барселона" ситуації не коментує. Українці та іноземці активно критикують клуб у соцмережах.
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