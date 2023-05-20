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Головна Спорт Футболісти "Барселони" зняли відео для російських фанатів

Футболісти "Барселони" зняли відео для російських фанатів

20 травня, 2023 субота
22:43
Спорт Сержі Роберто

Футболісти "Барселони" Алекс Бальде та Сержі Роберто записали звернення до російських вболівальників свого клубу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Відео з футболістами "Барси" поширив російський медіа-сервіс "Окко Спорт", який є офіційним транслятором іспанського чемпіонату в РФ.

У короткому ролику Сержі Роберто та Алекс Бальде подякували "дорогим вболівальникам з Росії" за підтримку та енергію. Один з гравців також сказав росіянам: "скоро побачимось".

"Барселона" ситуації не коментує. Українці та іноземці активно критикують клуб у соцмережах.

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