"Лейпциг" розтрощив "Штуттгарт" у Бундеслізі
У 2-му турі чемпіонату Німеччини з футболу "Лейпциг" розгромно переміг "Штутгарт"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою "Лейпцига" з рахунком 4:0. "Штутгарт" пропустив два феноменальних голи від Домініка Собослая, пенальті від Андре Сілви, а також не впорався з ударом від Еміля Форсберга.
Для "Лейпцига" це перша перемога у цьому сезоні Бундесліги. У першому турі вони сенсаційно програли "Майнцу" (0:1), натомість "Штутгарт" розгромив "Гройтер Фюрт" (5:1).
Чемпіонат Німеччини
2-й тур
20 серпня
"Лейпциг" - "Штутгарт" 4:0
Голи: Собослай, 38, 52, Форсберг, 46, Сілва, 65 (пен.)
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