"Лейпциг" розтрощив "Штуттгарт" у Бундеслізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився розгромною перемогою "Лейпцига" з рахунком 4:0. "Штутгарт" пропустив два феноменальних голи від Домініка Собослая, пенальті від Андре Сілви, а також не впорався з ударом від Еміля Форсберга.



Для "Лейпцига" це перша перемога у цьому сезоні Бундесліги. У першому турі вони сенсаційно програли "Майнцу" (0:1), натомість "Штутгарт" розгромив "Гройтер Фюрт" (5:1).



Чемпіонат Німеччини



2-й тур



20 серпня



"Лейпциг" - "Штутгарт" 4:0



Голи: Собослай, 38, 52, Форсберг, 46, Сілва, 65 (пен.)

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