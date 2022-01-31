Лідер "Динамо" Циганков відмовився від трансферу в європейський топ-чемпіонат, - ЗМІ

Про це повідомляє журналіст YouTube-каналу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.



За інформацією джерела, "Монако" хотіло взяти Віктора Циганкова в оренду з правом викупу у 20 млн євро, але українець відкинув цю пропозицію, тому що не хоче продовжувати кар'єру у Франції.



У цьому сезоні 24-річний Віктор Циганков провів 18 матчів, у яких забив 11 голів і зробив 2 асисти.



Transfermarkt оцінює українця у 25 млн євро, він є найдорожчим гравцем "Динамо".



3 листопада іспанський коментатор Хуліо Мальдонадо заявив, що Віктору Циганкову час залишити київське "Динамо".

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