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Головна Спорт Лідер "Динамо" Циганков відмовився від трансферу в європейський топ-чемпіонат, - ЗМІ

Лідер "Динамо" Циганков відмовився від трансферу в європейський топ-чемпіонат, - ЗМІ

31 січня, 2022 понедiлок
14:27
Спорт Віктор Циганков

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков відмовився від трансферу в французький "Монако"

Про це повідомляє журналіст YouTube-каналу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

За інформацією джерела, "Монако" хотіло взяти Віктора Циганкова в оренду з правом викупу у 20 млн євро, але українець відкинув цю пропозицію, тому що не хоче продовжувати кар'єру у Франції.

У цьому сезоні 24-річний Віктор Циганков провів 18 матчів, у яких забив 11 голів і зробив 2 асисти.

Transfermarkt оцінює українця у 25 млн євро, він є найдорожчим гравцем "Динамо".
 

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Віктор Циганков
чемпіонат Франції
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