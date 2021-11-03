У Іспанії порадили Циганкову тікати з "Динамо"

Про це Мальдонадо заявив у інтерв'ю каналу SportArena в YouTube.

За словами Мальдонадо, "Барселона" справді кілька років тому цікавилася Циганковим, а українському вінгеру вже час себе спробувати у клубі найвищого рівня.

"Циганковим цікавилася "Барселона", це правда. Вони думали про те, щоб купити його. Це гравець дуже високого рівня. Думаю, йому настав час йти з "Динамо", та спробувати себе в топчемпіонаті, у команді рівня тієї ж "Барселони", – сказав Мальдонадо.

Віктор Циганков 2 листопада зіграв проти "Барселони" у матчі Ліги чемпіонів, у якому кияни поступилися 0:1.

Загалом у нинішньому сезоні 23-річний Циганков провів за киян 18 матчів, забив 9 голів та віддав 2 результативних передачі.



Нагадаємо, 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося "Барселоні".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни у домашній грі з "Барселоною" заслуговували щонайменше на нічию.

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан заявив, що попри три поспіль поразки у Лізі чемпіонів, кияни зберігають шанси на продовження боротьби у єврокубках

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