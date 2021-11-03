У Іспанії порадили Циганкову тікати з "Динамо"
Іспанський коментатор Хуліо Мальдонадо заявив, що Віктору Циганкову час залишити київське "Динамо"
Про це Мальдонадо заявив у інтерв'ю каналу SportArena в YouTube.
За словами Мальдонадо, "Барселона" справді кілька років тому цікавилася Циганковим, а українському вінгеру вже час себе спробувати у клубі найвищого рівня.
"Циганковим цікавилася "Барселона", це правда. Вони думали про те, щоб купити його. Це гравець дуже високого рівня. Думаю, йому настав час йти з "Динамо", та спробувати себе в топчемпіонаті, у команді рівня тієї ж "Барселони", – сказав Мальдонадо.
Віктор Циганков 2 листопада зіграв проти "Барселони" у матчі Ліги чемпіонів, у якому кияни поступилися 0:1.
Загалом у нинішньому сезоні 23-річний Циганков провів за киян 18 матчів, забив 9 голів та віддав 2 результативних передачі.
- Нагадаємо, 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося "Барселоні".
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни у домашній грі з "Барселоною" заслуговували щонайменше на нічию.
- Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан заявив, що попри три поспіль поразки у Лізі чемпіонів, кияни зберігають шанси на продовження боротьби у єврокубках
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.4
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе