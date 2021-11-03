Це не кінець світу: лідер "Динамо" здивував оптимістичною заявою після третьої поспіль поразки у ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами Бущана, динамівці не заслуговували на поразку 0:1 в домашній грі проти іспанської "Барселони" у 4-му турі Ліги чемпіонів.

"Думаю, що рахунок не за грою. Ми старалися та мали багато моментів, в яких "Барселону" врятував воротар. Засмучені результатом. Переглянемо цей матч і зробимо висновки. Результат так собі, ми налаштовувалися на перемогу та грали на перемогу. Думаю, це було сьогодні видно, гра з нашого боку вийшла хорошою. Але, на жаль, програли", - сказав Бущан.

Він нагадав, що "Динамо" все ще зберігає шанси на продовження боротьби у єврокубках.

"Ситуація у групі – це не кінець світу. Ми не опускаємо руки, попереду ще два матчі. Навесні ми ще маємо шанси продовжити виступ у єврокубках", - переконаний Бущан.

"Динамо" з 1 очком залишилося на останній позиції в групі D. "Барселона" з 6 пунктами займає другу позицію. Лідирує з 12 балами німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" з 4 очками перебуває на третій сходинці.

У 5-му турі "Динамо" зіграє у Києві проти "Баварії", а заключний матч групового раунду проведе у Лісабоні з "Бенфікою".

Дві найкращі команди з групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володар третього місця продовжить боротьбу в плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося "Барселоні".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни у домашній грі з "Барселоною" заслуговували щонайменше на нічию.

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