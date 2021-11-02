"Динамо" програло "Барселоні" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Києві на "Олімпійському" впродовж усього матчу невеликою ініціативою володіла "Барселона", яка була ближчою, аби відкрити рахунок. На 62-й хвилині Ансу Фаті впав у штрафному майданчику киян та вимагав пенальті. Проте, румунський рефері Овідіу Хацеган після перегляду відеоповтору, скасував рішення про призначення одинадцятиметрового - іспанський форвард сам зачепився за ногу захисника "Динамо" Томаша Кендзьори.

Каталонці досягли свого на 70-й хвилині, коли після флангового прострілу Оскара Мінгеси м'яч у ворота переправив Ансу Фаті.

"Динамо" програло "Барселоні" та з 1 очком залишилося на останній позиції в групі D. Каталонці з 6 пунктами вийшли на другу позицію. Лідирує з 12 балами німецька "Баварія", яка у вівторок переграла у Мюнхені португальську "Бенфіку" - 5:2. Лісабонці з 4 очками опустилися на третю сходинку.

У 5-му турі "Динамо" зіграє 23 листопада у Києві проти "Баварії".

Ліга чемпіонів

4-й тур

Група E

2 листопада

"Динамо" (Україна) - "Барселона" (Іспанія) 0:1

Гол: Фаті, 70

"Динамо": Бущан – Кендзьора (Тимчик, 77), Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 81), Буяльський (Лєднєв, 81) – Циганков, Де Пена (Вербіч, 77) – Гармаш (Вітіньо, 71)

"Барселона": тер Штеген – Мінгеса, Гарсія, Лангле (Араухо, 79), Альба – Бускетс, Ф. де Йонг, Гонсалес – Гаві (Дембеле, 66), Депай, Фаті (Бальде, 87)

Попередження: Гармаш, 41, Буяльський, 45+1 – Гарсія, 20, Гаві, 46, Лангле, 50