"Динамо" програло "Барселоні" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На "Камп Ноу" "Барселона" повела у рахунку на 36-й хвилині. Жорді Альба віддав діагональну передачу з лівого флангу, кияни залишили без опіки Жерара Піке, який ударом зльоту увігнав м'яч у сітку з лінії воротарського майданчика.

"Динамо" поступилося "Барселоні" 0:1 та з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 6 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та йде другою. Свій матч 3-го туру вони зіграють сьогодні о 22:00 у Лісабоні.

Друге коло групового раунду ЛЧ "Динамо" розпочне 2 листопада у Києві матчем проти "Барселони".

Ліга чемпіонів

3-й тур

Група E

20 жовтня

"Барселона" (Іспанія) - "Динамо" (Україна) 1:0

Гол: Піке, 36



"Барселона": тер Штеген, Мінгеса (Коутінью, 46), Піке, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гаві (Серджіо Роберто, 69), Дест, де Йонг (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75)

"Динамо": Бущан, Кендзьора (Тимчик, 78), Сирота, Забарний, Миколенко, Циганков (Караваєв, 85), де Пена (Вітіньо, 61), Сидорчук, Буяльський (Рамірес, 85), Шапаренко, Супряга (Гармаш, 61)

Попередження: Дест, 90

Нагадаємо, 19 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" програв у Києві іспанському "Реалу" з рахунком 0:5.

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