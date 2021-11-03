Луческу назвав несправедливою поразку "Динамо" від "Барселони"
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни у домашній грі з іспанською "Барселоною" у Лізі чемпіонів заслуговували щонайменше на нічию
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За словами румунського тренера, кияни добре зіграли з каталонцями та не заслужили на поразку 0:1.
"Вважаю, що сьогодні ми заслуговували здобути щонайменше нічию. Ми добре зіграли з "Барселоною", на рівні з цією великою командою, і, як мінімум, заслуговували на нічию. Сьогодні ми грали сміливіше, ніж у попередніх матчах, впевненіше контролювали м'яч, впевненіше йшли в атаку", - сказав Луческу.
Він пообіцяв, що "Динамо" також достойно виглядатиме у наступній грі 23 листопада у Києві проти німецької "Баварії".
"Ми зіграли набагато сміливіше, а наші молоді захисники Сирота та Забарний добре виходили з оборони з м'ячем, добре розігрували зайвого та розпочинали атаки. Загалом команда діяла впевненіше. Я бачу в цьому зростання, бачу, що від гри до гри гравці набувають досвіду та впевненості у своїх діях. Впевнений, що й із "Баварією" буде хороша гра. Не впевнений, що ми виграємо, але зіграємо добре", - запевнив Луческу.
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Нагадаємо, 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося "Барселоні".
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