Лідер збірної Малиновський пояснив, як Україна має зіграти проти Швеції на Євро-2020

Про це повідомляє "Трибуна".



Малиновський вважає, що Україна має зіграти в швидкий футбол та не давати Швеції шанс на контратаки.



"Хороша команда, якщо в загальному брати. Середина поля - вони дуже агресивні в відборі, здорово прессингують і не дають багато часу на роздуми. Я знаю Альбіна Екдаля зі "Сампдорії". Він - хороший футболіст. Ми повинні грати швидко, щоб не давати їм шансів відбирати м'яч і виходити в контратаки", - сказав Малиновський.

Гра Швеція - України відбудеться сьогодні у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Українська збірна вперше зіграє у плей-офф Євро. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна. Нагадаємо, 29 червня колишній тренер "Динамо" Юрій Сьомін, заявив, що у збірної України є все необхідне, аби перемогти Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Букмекери вважають збірну Швеції фаворитом матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу проти України. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb