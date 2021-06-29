Лідер збірної Малиновський пояснив, як Україна має зіграти проти Швеції на Євро-2020
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський поділився своїми очікуваннями від матчу зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020
Про це повідомляє "Трибуна".
Малиновський вважає, що Україна має зіграти в швидкий футбол та не давати Швеції шанс на контратаки.
"Хороша команда, якщо в загальному брати. Середина поля - вони дуже агресивні в відборі, здорово прессингують і не дають багато часу на роздуми. Я знаю Альбіна Екдаля зі "Сампдорії". Він - хороший футболіст. Ми повинні грати швидко, щоб не давати їм шансів відбирати м'яч і виходити в контратаки", - сказав Малиновський.
Гра Швеція - України відбудеться сьогодні у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Українська збірна вперше зіграє у плей-офф Євро.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна.
- Нагадаємо, 29 червня колишній тренер "Динамо" Юрій Сьомін, заявив, що у збірної України є все необхідне, аби перемогти Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Букмекери вважають збірну Швеції фаворитом матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу проти України.
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