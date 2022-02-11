Лідера КПРФ Зюганова госпіталізували

Про це з посиланням на голову пресслужби Компартії Олександра Ющенка передає "Интерфакс".



"Ющенко пояснив, що Зюганова за порадою лікарів було превентивно поміщено до лікарні, оскільки через свою посаду він контактує з багатьма людьми, крім того, "останнім часом у нього були ознаки простудного захворювання", - йдеться у повідомленні.



Також він зазначив, що рішення ухвалене з урахуванням епідеміологічної ситуації. Крім того, Зюганов протягом кількох останніх років переніс оперативні медичні втручання.



За словами Ющенка, голову партії найімовірніше випишуть з лікарні вже за кілька днів.



Нагадаємо, що Геннадій Зюганов відомий антиукраїнськими заявами. Він підтримав окупацію Росією Криму, а також виступає за визнання терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". У травні 2020 року Служба безпеки України продовжила лідеру комуністів заборону на в'їзд в Україну на три роки, оскільки "його дії несуть загрозу національній безпеці та територіальній цілісності України".





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