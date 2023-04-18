Лідери Нідерландів та Литви зустрілися у Гаазі: говорили про війну в Україні

Про це повідомляє Рютте у Твіттер.

"Напередодні саміту у Вільнюсі я сьогодні приймав Президента Литви Ґітанаса Науседу в Гаазі. Звичайно, війна в Україні була головною темою порядку денного. Попри відносно невеликі розміри, Литва велика у своїх діях проти російської агресії”, - написав він.

Він також зазначив, "як союзник, вони можуть розраховувати на нашу постійну підтримку. Бо кордони Литви – це кордони ЄС, це кордони НАТО, а отже, також наші кордони".