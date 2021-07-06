Лідеру збірної України після Євро-2020 зроблять операцію

Про це повідомила його дружина Роксана Малиновська у Instagram.

За її словами, операція була запланована ще до Євро-2020, але її відклали заради участі Малиновського в турнірі.

Півзахисник пропустив гру 1/4 фіналу чемпіонату Європи зі збірною Англії, яку Україна програла 0:4. Зазначалося, що одна з можливих причин відсутності Малиновського - м'язове перенапруження, причиною якого могла стати грижа.

На Євро-2020 Руслан Малиновський взяв участь в чотирьох матчах та віддав одну гольову передачу.

У минулому сезоні 28-річний українець зіграв за італійську "Аталанту" 43 матча, забив 10 голів, віддав 12 результативних пасів та став найкращим асистентом Серії A.

Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.