Ліга чемпіонів: Де та коли дивитися жеребкування групового раунду
Сьогодні, 26 серпня, "Динамо" та "Шахтар" дізнаються суперників по груповому раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування відбудеться у Стамбулі (Туреччина) та розпочнеться о 19:00. Пряму трансляцію вестиме Megogo.
На груповому етапі зіграють 32 клуби, які при жеребкуванні буде розподілено на чотири кошики. В перший потраплять чинні переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони шести країн - лідерів рейтингу УЄФА. У решті кошиків команди розподілено згідно з їхнім особистим рейтингом.
У одній групі не можуть зіграти клуби з однієї країни, також при жеребкуванні будуть розведені представники України та Росії.
Кошик 1:
"Челсі" (Англія)
"Вільярреал" (Іспанія)
"Атлетико" (Іспанія)
"Манчестер Сіті" (Англія)
"Баварія" (Німеччина)
"Інтер" (Італія)
"Лілль" (Франція)
"Спортинг" (Португалія)
Кошик 2:
"Реал" (Іспанія)
"Барселона" (Іспанія)
"Ювентус" (Італія)
"Манчестер Юнайтед" (Англія)
ПСЖ (Франція)
"Ліверпуль" (Англія)
"Севілья" (Іспанія)
"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)
Кошик 3:
"Порту" (Португалія)
"Аякс" (Нідерланди)
"Лейпциг" (Німеччина)
"Аталанта" (Італія)
"Зеніт" (Росія)
"Шахтар" (Україна)
"Зальцбург" (Австрія)
"Бенфіка" (Португалія)
Кошик 4:
"Бешикташ" (Туреччина)
"Динамо" (Україна)
"Шериф" (Молдова)
"Брюгге" (Бельгія)
"Янг Бойз" (Швейцарія)
"Мілан" (Італія)
"Мальме" (Швеція)
"Вольфсбург" (Німеччина)
- Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
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