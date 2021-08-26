Ліга чемпіонів: Де та коли дивитися жеребкування групового раунду

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жеребкування відбудеться у Стамбулі (Туреччина) та розпочнеться о 19:00. Пряму трансляцію вестиме Megogo.

На груповому етапі зіграють 32 клуби, які при жеребкуванні буде розподілено на чотири кошики. В перший потраплять чинні переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони шести країн - лідерів рейтингу УЄФА. У решті кошиків команди розподілено згідно з їхнім особистим рейтингом.

У одній групі не можуть зіграти клуби з однієї країни, також при жеребкуванні будуть розведені представники України та Росії.

Кошик 1:

"Челсі" (Англія)

"Вільярреал" (Іспанія)

"Атлетико" (Іспанія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Баварія" (Німеччина)

"Інтер" (Італія)

"Лілль" (Франція)

"Спортинг" (Португалія)

Кошик 2:

"Реал" (Іспанія)

"Барселона" (Іспанія)

"Ювентус" (Італія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія)

ПСЖ (Франція)

"Ліверпуль" (Англія)

"Севілья" (Іспанія)

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)

Кошик 3:

"Порту" (Португалія)

"Аякс" (Нідерланди)

"Лейпциг" (Німеччина)

"Аталанта" (Італія)

"Зеніт" (Росія)

"Шахтар" (Україна)

"Зальцбург" (Австрія)

"Бенфіка" (Португалія)

Кошик 4:

"Бешикташ" (Туреччина)

"Динамо" (Україна)

"Шериф" (Молдова)

"Брюгге" (Бельгія)

"Янг Бойз" (Швейцарія)

"Мілан" (Італія)

"Мальме" (Швеція)

"Вольфсбург" (Німеччина)

Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

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