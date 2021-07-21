Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
У вівторок, 20 липня, стартував 2-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
2-й раунд кваліфікації. Перші матчі
20 липня
"Ференцварош" (Угорщина) – "Жальгіріс" (Литва) 2:0
Голи: Узуні, 25, Нгуен, 29.
"Алашкерт" (Вірменія) – "Шериф" (Молдова) 0:1
Гол: Луваннор Енріке, 83.
"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) – ЧФР "Клуж" (Румунія) 1:2
Голи: Роза, 45 – Дебельюх, 52, 58.
"Динамо" (Хорватія) – "Омонія" (Кіпр) 2:0
Голи: Майєр, 65, Якіч, 81.
"Рапід" (Австрія) – "Спарта" (Чехія) 2:1
Голи: Кнасмюльнер, 63, 71 – Крейчі, 3.
"Селтік" (Шотландія) – "Мідтьюлланд" (Данія) 1:1
Голи: Абада, 39 – Евандер, 66.
- Нагадаємо, 20 липня головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі назвав суперника по третьому кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів - бельгійський "Генк" - міцною командою.
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