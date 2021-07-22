Ліга чемпіонів: результати усіх матчів середи
У середу, 21 липня, відбулися матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
2-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі
21 липня
"Кайрат" (Казахстан) – "Црвена Звезда" (Сербія) 2:1
Голи: Канте, 24, Баньяк, 79 – Міканович, 57 (автогол).
"Мальме" (Швеція) – ХІК (Фінляндія) 2:1
Голи: Чолак, 45+1, Крістіансен, 74 – Ріскі, 68.
"Мура" (Словенія) – "Лудогорець" (Болгарія) 0:0
"Слован" (Словаччина) – "Янг Бойз" (Швейцарія) 0:0
"Легія" (Польща) – "Флора" (Естонія) 2:1
Голи: Капустка, 3, Рафаель, 90+1 – Саппінен, 53.
"Олімпіакос" (Греція) – "Нефтчі" (Азербайджан) 1:0
Гол: Камара, 29.
ПСВ (Нідерланди) – "Галатасарай" (Туреччина) 5:1
Голи: Зехаві, 2, 35, 84, Гетце, 51, 88 – Килинч, 42.
- Нагадаємо, 20 липня, стартував 2-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.
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