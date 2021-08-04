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Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка

4 серпня, 2021 середа
07:25
Спорт Лассіна Траоре

У вівторок, 3 серпня, стартували матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ліга чемпіонів

3-й кваліфікаційний раунд

Перші матчі

3 серпня

"Мальме" (Швеція) – "Рейнджерс" (Шотландія) 2:1

Голи: Ріекс, 47, Бірманчевіч, 48 – Девіс, 90+5

"Спарта" (Чехія) – "Монако" (Франція) 0:2

Голи: Тчуамені, 37, Фолланд, 59

"Генк" (Бельгія) – "Шахтар" (Україна) 1:2

Голи: Онуачу, 39 – Тете, 63 (пен.), Алан Патрік, 81

ПСВ (Нідерланди) – "Мідтьюлланд" (Данія) 3:0

Голи: Мадуеке, 19, Гетце, 29, Гакпе, 32

"Клуж" (Румунія) – "Янг Бойз" (Швейцарія) 1:1

Голи: Маня, 4 – Сьєрро, 90+3

"Олімпіакос" (Греція) – "Лудогорець" (Болгарія) 1:1

Голи: Камара, 87 – Десподов, 50

"Црвена Звезда" (Сербія) – "Шериф" (Молдова) 1:1

Голи: Діоні, 45+1 – Кастаньєда, 33

Повторні матчі відбудуться 10 серпня

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