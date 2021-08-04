Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
У вівторок, 3 серпня, стартували матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
3-й кваліфікаційний раунд
Перші матчі
3 серпня
"Мальме" (Швеція) – "Рейнджерс" (Шотландія) 2:1
Голи: Ріекс, 47, Бірманчевіч, 48 – Девіс, 90+5
"Спарта" (Чехія) – "Монако" (Франція) 0:2
Голи: Тчуамені, 37, Фолланд, 59
"Генк" (Бельгія) – "Шахтар" (Україна) 1:2
Голи: Онуачу, 39 – Тете, 63 (пен.), Алан Патрік, 81
ПСВ (Нідерланди) – "Мідтьюлланд" (Данія) 3:0
Голи: Мадуеке, 19, Гетце, 29, Гакпе, 32
"Клуж" (Румунія) – "Янг Бойз" (Швейцарія) 1:1
Голи: Маня, 4 – Сьєрро, 90+3
"Олімпіакос" (Греція) – "Лудогорець" (Болгарія) 1:1
Голи: Камара, 87 – Десподов, 50
"Црвена Звезда" (Сербія) – "Шериф" (Молдова) 1:1
Голи: Діоні, 45+1 – Кастаньєда, 33
Повторні матчі відбудуться 10 серпня
- Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".
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