Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ліга чемпіонів



Кваліфікація. 3-й раунд



Перший матч



4 серпня



"Спартак" (Росія) - "Бенфіка" (Португалія) 0:2



Голи: Сілва, 51, Жілберту, 74

"Ференцварош" (Угорщина) - "Славія" Прага (Чехія) 2:0



Голи: Качараба, 44 (авт.), Харатін, 51 (пен.)

Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".

4 серпня московський "Спартак" програв лісабонській "Бенфіці" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

: Петкович, 60 - Мучі, 82

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