Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 4 серпня, були зіграні три матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч
4 серпня
"Спартак" (Росія) - "Бенфіка" (Португалія) 0:2
Голи: Сілва, 51, Жілберту, 74
"Ференцварош" (Угорщина) - "Славія" Прага (Чехія) 2:0
Голи: Качараба, 44 (авт.), Харатін, 51 (пен.)
"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Легія" (Польща 1:1
Голи: Петкович, 60 - Мучі, 82
- Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".
- 4 серпня московський "Спартак" програв лісабонській "Бенфіці" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
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