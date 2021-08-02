Ліга чемпіонів: результати жеребкування плей-офф кваліфікації
У швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 2 серпня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У якому вирішувалась і доля донецького "Шахтаря".
Якщо "гірники" пройдуть "Генк" у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ, то зустрінуться з переможцем пари "Монако" - "Спарта Прага".
Перші поєдинки раунду плей-офф заплановані на 17-18 серпня. Натомість матчі-відповіді відбудуться 24-25 серпня.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Плей-офф
Шлях чемпіонів
"Зальцбург" - "Брондбю"
"Клуж"/"Янг Бойз" - "Ференцварош"/"Славія"
"Мальме"/"Рейнджерс" - "Олімпіакос"/"Лудогорець"
"Црвена Звезда"/"Шериф Тирасполь" - "Динамо Загреб"/"Легія"
Шлях нечемпіонів
"Монако"/"Спарта Прага" - "Шахтар"/"Генк"
"Спартак"/"Бенфіка" - ПСВ/"Мідтьюланн"
- 2 серпня стало відомо, що у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар", в разі виграшу над "Генком", зіграє проти переможця пари "Монако" - "Спарта Прага".
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