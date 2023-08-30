Ліга чемпіонів: розклад вирішальних матчів кваліфікації
У середу, 30 серпня, будуть зіграні заключні матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Останні три учасники групового етапу ЛЧ визначаться сьогодні, 30 серпня.
Ліга чемпіонів
Плей-офф. Кваліфікація. Повторні матчі
30 серпня
22:00 "Копенгаген" (Данія) - "Ракув" (Польща)
22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Рейнджерс" (Шотландія)
22:00 АЕК (Греція) - "Антверпен" (Бельгія)
-
Після матчів вівторка, 29 серпня, у груповий етап Ліги чемпіонів вийшли швейцарський "Янг Бойз", турецький "Галатасарай" та грецький "Панатінаїкос".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.25
- EUR Купівля 40.62Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе