Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ввечері 11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи кіпрський АЕК пройшов сербський "Партизан" з рахунком 4:3 за сумою двох матчів.

У вирішальному протистоянні за місце у груповій стадії ЛЄ кіпріоти стануть суперниками для СК "Дніпро-1". Матчі українців із клубом з Ларнаки відбудуться 18 та 25 серпня.

Жеребкування групового раунду Ліги Європи пройде 26 серпня.

Ліга Європи

Кваліфікація. 3-й раунд. Повторні матчі

11 серпня

"Партизан" (Сербія) - "АЕК Ларнака" (Кіпр) 2:2 (Перший матч - 1:2)

Голи: Гомес, 24, 54 - Дюрчо, 51, Фарай, 57

"Слован" (Словаччина) - "Олімпіакос" (Греція) 2:2 (Перший матч - 1:1)

Голи: Шапоньїч, 90+4, Грін, 108 - Цінкернагель, 54, Камара, 101

Серія пенальті - 3:4

"Дюделанж" (Люксембург) - "Мальме" (Швеція) 2:2 (Перший матч - 0:3)

Голи: Хаджі, 56, Сінані, 61 - Турай, 50, Тойвонен, 52

"Цюрих" (Швейцарія) - "Лінфілд" (Північна Ірландія) 3:0 (Перший матч - 2:0)

Голи: Авдіджай, 11, 26, Сантіні, 84

"Словацко" (Чехія) - "Фенербахче" (Туреччина) 1:1 (Перший матч - 0:3)

Голи: Шашінка, 58 - Дурсун, 56

ХІК (Фінляндія) - "Марибор" (Словенія) 1:0 (Перший матч - 2:0)

Гол: Хостікка, 54

11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" поступилася румунській "Університаті Крайові" та вибула з єврокубків.

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