Ліга Європи: результати всіх матчів четверга
У четвер, 11 серпня, були зіграні шість матчів 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ввечері 11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи кіпрський АЕК пройшов сербський "Партизан" з рахунком 4:3 за сумою двох матчів.
У вирішальному протистоянні за місце у груповій стадії ЛЄ кіпріоти стануть суперниками для СК "Дніпро-1". Матчі українців із клубом з Ларнаки відбудуться 18 та 25 серпня.
Жеребкування групового раунду Ліги Європи пройде 26 серпня.
Ліга Європи
Кваліфікація. 3-й раунд. Повторні матчі
11 серпня
"Партизан" (Сербія) - "АЕК Ларнака" (Кіпр) 2:2 (Перший матч - 1:2)
Голи: Гомес, 24, 54 - Дюрчо, 51, Фарай, 57
"Слован" (Словаччина) - "Олімпіакос" (Греція) 2:2 (Перший матч - 1:1)
Голи: Шапоньїч, 90+4, Грін, 108 - Цінкернагель, 54, Камара, 101
Серія пенальті - 3:4
"Дюделанж" (Люксембург) - "Мальме" (Швеція) 2:2 (Перший матч - 0:3)
Голи: Хаджі, 56, Сінані, 61 - Турай, 50, Тойвонен, 52
"Цюрих" (Швейцарія) - "Лінфілд" (Північна Ірландія) 3:0 (Перший матч - 2:0)
Голи: Авдіджай, 11, 26, Сантіні, 84
"Словацко" (Чехія) - "Фенербахче" (Туреччина) 1:1 (Перший матч - 0:3)
Голи: Шашінка, 58 - Дурсун, 56
ХІК (Фінляндія) - "Марибор" (Словенія) 1:0 (Перший матч - 2:0)
Гол: Хостікка, 54
- 11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" поступилася румунській "Університаті Крайові" та вибула з єврокубків.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.85
Купівля 38.85Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.52Продаж 40.72
- Актуальне
- Важливе