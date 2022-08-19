Ліга Європи: результати всіх матчів четверга
У четвер, 18 серпня, були зіграні перші матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга Європи
Плей-офф раунд кваліфікації. Перші матчі
18 серпня
"Дніпро-1" (Україна) - "АЕК Ларнака" (Кіпр) 1:2
Голи: Сваток, 90 - Альтман, 16, Сваток, 29 (авт.)
Вилучення: Сарапій, 90+5
ГІК (Фінляндія) – "Сількеборг" (Данія) 1:0
Гол: Браун, 80
Вилучення: Чалісір ("Сількеборг"), 69
"Ференцварош" (Угорщина) - "Шемрок Роверс" (Ірландія) 4:0
Голи: Аускі, 13, Траоре, 34, 48, Чівич, 90+3
"Аполлон" (Кіпр) - "Олімпіакос" (Греція) 1:1
Голи: Янга, 18 - Хван Ін Бом, 29
"Мальме" (Швеція) - "Сівасспор" (Туреччина) 3:1
Голи: Зейдан, 18, Крістіансен, 37, Мойсандер, 68 - Джеймс, 30
"Пюнік" (Вірменія) - "Шериф" (Молдова) 0:0
"Цюрих" (Швейцарія) - "Хартс" (Шотландія) 2:1
Голи: Герреро, 32, Джемаїлі, 34 - Шенкленд, 22
"Лудогорець" (Болгарія) - "Жальгіріс" (Литва) 1:0
Гол: Людомирович, 2, автогол
Вилучення: Казлаускас ("Жальгіріс"), 90+4
"Гент" (Бельгія) - "Омонія" (Кіпр) 0:2
Голи: Харалампус, 20, Баркер, 76
"Аустрія" (Австрія) - "Фенербахче" (Туреччина) 0:2
Голи: Кінг, 8, Дурсун, 89
Вилучення: Лукас Гальвао ("Аустрія"), 83
- 18 серпня у першому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" програв кіпріотському "АЕК Ларнаку".
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