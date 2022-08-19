"Дніпро-1" програв кіпріотському АЕК у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зустріч закінчилась перемогою "АЕК Ларнаки" з рахунком 2:1. За "Дніпро-1" відзначився Олександр Сваток, який окрім чужих воріт забив і в свої. Ще один м'яч за кіпріотів забив Омрі Альтман.

На 95-й хвилині червону картку отримав півзахисник дніпрян Едуард Сарапій.

Переможець двоматчевого протистояння зіграє у груповому етапі Ліги Європи. Команда, яка програє, вилетить у Лігу конференцій.

Матч-відповідь запланований на 25 серпня.

Ліга Європи

Кваліфікація. Плей-офф раунд. Перший матч

18 серпня

"Дніпро-1" (Україна) - "АЕК Ларнака" (Кіпр) 1:2

Голи: Сваток, 90 - Альтман, 16, Сваток, 29 (авт.)

Вилучення: Сарапій, 90+5

"Дніпро-1": Валеф, Танчик, Адамюк, Сваток, Бузанелло, Когут (Громов, 46), Сарапій, Пуріта (Назаренко, 61), Піхальонок, Бланко, Довбик.

"АЕК Ларнака": Тумбас, Росалес, Миличевич, Гонсалес, Енглезу (Касадо, 59), Ойєр Санхурхо, Луїш Густаву (Мамас, 86), Альтман, Дьюрчо (Трічковскі, 86), Лопеш (Ромо, 58), Фараж (Бруну Гама, 66).

11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" поступилася румунській "Університаті Крайові" та вибула з єврокубків.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb