"Дніпро-1" програв кіпріотському АЕК у Лізі Європи
У першому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" програв кіпріотському "АЕК Ларнаку"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зустріч закінчилась перемогою "АЕК Ларнаки" з рахунком 2:1. За "Дніпро-1" відзначився Олександр Сваток, який окрім чужих воріт забив і в свої. Ще один м'яч за кіпріотів забив Омрі Альтман.
На 95-й хвилині червону картку отримав півзахисник дніпрян Едуард Сарапій.
Переможець двоматчевого протистояння зіграє у груповому етапі Ліги Європи. Команда, яка програє, вилетить у Лігу конференцій.
Матч-відповідь запланований на 25 серпня.
Ліга Європи
Кваліфікація. Плей-офф раунд. Перший матч
18 серпня
"Дніпро-1" (Україна) - "АЕК Ларнака" (Кіпр) 1:2
Голи: Сваток, 90 - Альтман, 16, Сваток, 29 (авт.)
Вилучення: Сарапій, 90+5
"Дніпро-1": Валеф, Танчик, Адамюк, Сваток, Бузанелло, Когут (Громов, 46), Сарапій, Пуріта (Назаренко, 61), Піхальонок, Бланко, Довбик.
"АЕК Ларнака": Тумбас, Росалес, Миличевич, Гонсалес, Енглезу (Касадо, 59), Ойєр Санхурхо, Луїш Густаву (Мамас, 86), Альтман, Дьюрчо (Трічковскі, 86), Лопеш (Ромо, 58), Фараж (Бруну Гама, 66).
- 11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" поступилася румунській "Університаті Крайові" та вибула з єврокубків.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.31
Купівля 39.31Продаж 40.14
-
EUR
Купівля 39.74Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе