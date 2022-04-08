Ліга Європи: результати всіх матчів чвертьфіналу
У четвер, 7 квітня, були зіграні перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі-відповіді будуть зіграні 14 квітня.
Ліга Європи
Чвертьфінал
7 квітня
"Лейпциг" (Німеччина) - "Аталанта" (Італія) 1:1
Голи: Дзаппакоста, 58 (авт.) - Муріель, 17
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія) 1:1
Голи: Кнауфф, 48 - Торрес, 66
"Вест Гем" (Англія) - "Ліон" (Франція) 1:1
Голи: Боуен, 52 - Ндомбеле, 66
"Брага" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія) 1:0
Гол: Руїс, 40
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