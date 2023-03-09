Ліга Європи: розклад матчів 9 березня
У четвер, 9 березня, стартують перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга Європи
1/8 фіналу
9 березня
19:45 "Баєр" (Німеччина) - "Ференцварош" (Угорщина)
19:45 "Рома" (Італія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
19:45 "Спортінг" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)
19:45 "Уніон" (Німеччина) - "Уніон СЖ" (Бельгія)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Бетіс" (Іспанія)
22:00 "Севілья" (Іспанія) - "Фенербахче" (Туреччина)
22:00 "Шахтар" (Україна) - "Феєнорд" (Нідерланди)
22:00 "Ювентус" (Італія) - "Фрайбург" (Німеччина)
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