Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 1/16 фіналу
Сьогодні, 23 лютого, будуть зіграні повторні матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усі матчі 1/16 фіналу ЛЄ транслює медіасервіс Megogo.
Ліга Європи
1/16 фіналу. (Повторні матчі)
23 лютого
19:45 "Мідтьюланн" (Данія) - "Спортінг" (Португалія)
19:45 "Монако" (Франція) - "Баєр" (Німеччина)
19:45 "Нант" (Франція) - "Ювентус" (Італія)
19:45 ПСВ (Нідерланди) - "Севілья" (Іспанія)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Барселона" (Іспанія)
22:00 "Ренн" (Франція) - "Шахтар" (Україна)
22:00 "Рома" (Італія) - "Зальцбург" (Австрія)
22:00 "Уніон" (Німеччина) - "Аякс" (Нідерланди)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.89
-
EUR
Купівля 41.21Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе