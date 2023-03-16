Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 16 березня
У четвер, 16 березня, будуть зіграні повторні матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Транслятором усіх матчів є медіасервіс Megogo.
Ліга Європи
1/8 фіналу. Повторні матчі
16 березня
19:45 "Бетіс" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
Перший матч - 1:4
19:45 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна)
Перший матч - 1:1
19:45 "Фенербахче" (Туреччина) - "Севілья" (Іспанія)
Перший матч - 0:2
19:45 "Фрайбург" (Німеччина) - "Ювентус" (Італія)
Перший матч - 0:1
22:00 "Арсенал" (Англія) - "Спортінг" (Португалія)
Перший матч - 2:2
22:00 "Сосьєдад" (Іспанія) - "Рома" (Італія)
Перший матч - 0:2
22:00 "Уніон Рояль СЖ" (Бельгія) - "Уніон" (Німеччина)
Перший матч - 3:3
22:00 "Ференцварош" (Угорщина) - "Баєр" (Німеччина)
Перший матч - 0:2
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