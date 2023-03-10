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Ліга конференцій: результати усіх матчів 9 березня

10 березня, 2023 п'ятниця
06:30
Спорт Фіорентина, Ліга конференцій

У четвер, 9 березня, продовжилися матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вівторок, 7 березня, 1/8 фіналу ЛК стартувала матчем між італійським "Лаціо" та нідерландським АЗ - перемогу 2:1 здобули гравці з Алкмара.

Ліга конференцій

1/8 фіналу

9 березня

"АЕК" (Ларнака, Кіпр) - "Вест Гем" (Англія) 0:2

Голи: Антоніо, 36, 45+2

"Андерлехт" (Бельгія) - "Вільярреал" (Іспанія) 1:1

Голи: Дреєр, 57 - Трігерос, 28

"Шериф" (Португалія) - "Ніцца" (Франція) 0:1

Гол: Амруї, 45+3

"Базель" (Швейцарія) - "Слован" (Словаччина) 2:2

Голи: Амдуні, 6, Зечірі, 40 - Медвєдєв, 17, Абубакарі, 70

"Гент" (Бельгія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина) 1:1

Голи: Орбан, 35 - Окака, 16

"Лех" (Польща) - "Юргорден" (Швеція) 2:0

Голи: Мілич, 39, Мархвінські, 82

"Фіорентина" (Італія) - "Сівасспор" (Туреччина) 1:0

Гол: Барак, 69

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