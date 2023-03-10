Ліга конференцій: результати усіх матчів 9 березня
У четвер, 9 березня, продовжилися матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 7 березня, 1/8 фіналу ЛК стартувала матчем між італійським "Лаціо" та нідерландським АЗ - перемогу 2:1 здобули гравці з Алкмара.
Ліга конференцій
1/8 фіналу
9 березня
"АЕК" (Ларнака, Кіпр) - "Вест Гем" (Англія) 0:2
Голи: Антоніо, 36, 45+2
"Андерлехт" (Бельгія) - "Вільярреал" (Іспанія) 1:1
Голи: Дреєр, 57 - Трігерос, 28
"Шериф" (Португалія) - "Ніцца" (Франція) 0:1
Гол: Амруї, 45+3
"Базель" (Швейцарія) - "Слован" (Словаччина) 2:2
Голи: Амдуні, 6, Зечірі, 40 - Медвєдєв, 17, Абубакарі, 70
"Гент" (Бельгія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина) 1:1
Голи: Орбан, 35 - Окака, 16
"Лех" (Польща) - "Юргорден" (Швеція) 2:0
Голи: Мілич, 39, Мархвінські, 82
"Фіорентина" (Італія) - "Сівасспор" (Туреччина) 1:0
Гол: Барак, 69
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