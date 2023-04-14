Ліга конференцій: результати всіх матчів 13 квітня
У четвер, 13 квітня, були зіграні перші чвертьфінальні матчі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга конференцій
Чвертьфінал. Перші матчі
13 квітня
"Гент" (Бельгія) - "Вест Гем" (Англія) 1:1
Голи: Кейперс, 56 – Інгз, 45+3
"Андерлехт" (Бельгія) - "АЗ Алкмар" (Нідерланди) 2:0
Голи: Мурільйо, 22, Ашимеру, 70
"Базель" (Швейцарія) - "Ніцца" (Франція) 2:2
Голи: Амдуні, 26 (пен.), 71 – Моффі, 38, 45+1
"Лех" (Польща) - "Фіорентина" (Італія) 1:4
Голи: Вельде, 20 – Кабрал, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Іконе, 63
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