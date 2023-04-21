Ліга конференцій: результати всіх матчів 20 квітня
У четвер, 20 квітня, були зіграні повторні матчі чвертьфіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги конференцій італійська "Фіорентина" зіграє проти швейцарського "Базеля". На нідерландський "АЗ Алкмар" чекає протистояння з англійським "Вест Гемом".
Матчі пройдуть 11 і 18 травня.
Ліга конференцій
Повторні матчі
20 квітня
"Фіорентина" (Італія) - "Лех" (Польща) 2:3
Голи: Соттіль, 78, Кастровіллі, 90+2 – Соуза, 9, Вельде, 64 (пен), Собєх, 69
Перший матч - 4:1
АЗ (Нідерланди) - "Андерлехт" (Бельгія) 2:0 (4:1 по пен.)
Голи: Павлідіс, 5 (пен.), 14
Перший матч - 0:2
"Вест Гем" (Англія) - "Гент" (Бельгія) 4:1
Голи: Антоніо, 37, 63, Лукас, 55, Райс, 58 – Куйперс, 26
Перший матч - 1:1
"Ніцца" (Франція) - "Базель" (Швейцарія) 1:2 (Основний час - 1:1)
Голи: Лаборд, 9 – Огюстен, 86, Касім, 98
Перший матч - 2:2
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