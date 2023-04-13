Ліга конференцій: розклад матчів і трансляцій чвертьфіналу
У четвер, 13 квітня, будуть зіграні перші чвертьфінальні матчі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Транслятором усіх матчів є Megogo.
Ліга конференцій
Чвертьфінал. Перші матчі
13 квітня
19:45 "Гент" (Бельгія) - "Вест Гем" (Англія)
22:00 "Андерлехт" (Бельгія) - "АЗ Алкмар" (Нідерланди)
22:00 "Базель" (Швейцарія) - "Ніцца" (Франція)
22:00 "Лех" (Польща) - "Фіорентина" (Італія)
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