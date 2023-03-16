Ліга конференцій: розклад усіх матчів 16 березня
У четвер, 16 березня, будуть зіграні повторні матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Транслятором усіх матчів є медіасервіс Megogo.
Ліга конференцій
1/8 фіналу. Повторні матчі
16 березня
19:45 "Слован" (Словаччина) - "Базель" (Швейцарія)
Перший матч - 2:2
19:45 "Сівасспор" (Туреччина) - "Фіорентина" (Італія)
Перший матч - 0:1
19:45 "Юргорден" (Швеція) - "Лех" (Польща)
Перший матч - 0:2
22:00 "Вест Гем" (Англія) - "АЕК Ларнака" (Кіпр)
Перший матч - 2:0
22:00 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) - "Лаціо" (Італія)
Перший матч - 2:1
22:00 "Вільярреал" (Іспанія) - "Андерлехт" (Бельгія)
Перший матч - 1:1
22:00 "Ніцца" (Франція) - "Шериф" (Молдова)
Перший матч - 1:0
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