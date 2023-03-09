Ліга конференцій: розклад усіх матчів 9 березня
У четвер, 9 березня, продовжаться матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 7 березня, 1/8 фіналу ЛК стартувала матчем між італійським "Лаціо" та нідерландським АЗ - перемогу 2:1 здобули гравці з Алкмара.
Ліга конференцій
1/8 фіналу
9 березня
19:45 "АЕК" (Ларнака, Кіпр) - "Вест Гем" (Англія)
19:45 "Андерлехт" (Бельгія) - "Вільярреал" (Іспанія)
19:45 "Шериф" (Португалія) - "Ніцца" (Франція)
22:00 "Базель" (Швейцарія) - "Слован" (Словаччина)
22:00 "Гент" (Бельгія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)
22:00 "Лех" (Польща) - "Юргорден" (Швеція)
22:00 "Фіорентина" (Італія) - "Сівасспор" (Туреччина)
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