Ліга конференцій: визначились усі учасники групового етапу. З ким може зіграти "Зоря"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україну в Лізі конференцій презентує луганська "Зоря", яка при жеребкуванні опиниться у третьому кошику. Наша команда отримає в суперники по одній команді з першого, другого та четвертого кошика.

"Зоря" точно не зіграє проти "Генка" (Бельгія), "Астани" (Казахстан), "Бешикташа" (Туреччина), ГІКа (Фінляндія), "Легії" (Польща), "Спартак" Трнави" (Словаччина) та "Олімпії" Любляна (Словенія).

Жеребкування відбудеться сьогодні, 1 вересня.

Усі учасники Ліги конференцій 2023/24

Кошик 1: "Айнтрахт" (Німеччина), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Брюгге" (Бельгія), АЗ (Нідерланди), "Гент" (Бельгія), "Фенербахче" (Туреччина), "Лілль" (Франція), "Ференцварош" (Угорщина)

Кошик 2: ПАОК (Греція), "Слован" Братислава (Словаччина), "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль), "Вікторія" Пльзень (Чехія), "Астон Вілла" (Англія), "Лудогорець" (Болгарія), "Фіорентина" (Італія), "Буде-Ґлімт" (Норвегія).

Кошик 3: "Генк" (Бельгія), "Зоря" (Україна), "Астана" (Казахстан), "Бешикташ"(Туреччина), ГІК (Фінляндія), "Легія" (Польща), "Спартак" Трнава (Словаччина), "Олімпія" Любляна (Словенія).

Кошик 4: "Зриньські" (Боснія і Герцеговина), "Клаксвік" (Фарерські острови), "Абердін" (Данія), "Чукарички" (Сербія), "Лугано" (Швейцарія), "Брєйдаблік" (Ісландія), "Нордшеллан" (Данія), "Балкані" (Косово).

Україна в єврокубках 2023/24

Донецький "Шахтар" зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів. "Гірники" опинилися у групі H і змагатимуться за вихід у плей-офф з каталонською "Барселоною", португальським "Порту" і бельгійським "Антверпеном".

Київське "Динамо", СК "Дніпро-1" та полтавська "Ворскла" не подолали кваліфікацію.