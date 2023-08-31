"Дніпро-1" поступився "Спартаку" і слідом за "Динамо" ганебно покидає єврокубки
У четвер, 31 серпня, український "Дніпро-1" програв словацькому "Спартак Трнава" у повторному матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перша зустріч команд, тиждень тому, завершилась внічию 1:1. У сьогоднішній грі основний час також закінчився з рахунком 1:1. На 3-й хвилині Ерік Даніель вивів "Спартак" вперед", а на 61-й - Ніколас Горосіто забив гол у власні ворота.
Команди визначали переможця в овертаймі, де футболісти СК "Дніпро-1" отримали одразу три червоні картки. Арбітр вилучив Руслана Бабенка та Олега Горіна, а ще одну червону картку показав комусь з лави запасних дніпрян.
На 106-й хвилині, коли дніпряни були вже вдесятьох, Мартін Буката забив вирішальний м'яч у зустрічі та вивів "Спартак Трнаву" у груповий раунд Ліги конференцій.
Перед матчем букмекери прогнозували, що "Дніпро-1" переможе "Спартак". Склад словацького клубу оцінюється лише у 7,25 млн євро, тоді як український - щонайменше 25,5 млн. Поразка дніпрян і виліт з єврокубків є сенсацією.
Ліга конференцій
Плей-офф. Кваліфікація. 2-й матч
31 серпня
"Дніпро-1" (Україна) - "Спартак" (Трнава, Словаччина) 1:2
Голи: Горосіто, 61 (авт.) - Даніель, 3, Буката, 106
Перший матч - 1:1
- Луганська "Зоря" у повторному матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи перемогла чеську "Славію" з рахунком 2:1, але вибула з ЛЄ і зіграє у груповому раунді Ліги конференцій.
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