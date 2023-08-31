"Дніпро-1" поступився "Спартаку" і слідом за "Динамо" ганебно покидає єврокубки

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перша зустріч команд, тиждень тому, завершилась внічию 1:1. У сьогоднішній грі основний час також закінчився з рахунком 1:1. На 3-й хвилині Ерік Даніель вивів "Спартак" вперед", а на 61-й - Ніколас Горосіто забив гол у власні ворота.

Команди визначали переможця в овертаймі, де футболісти СК "Дніпро-1" отримали одразу три червоні картки. Арбітр вилучив Руслана Бабенка та Олега Горіна, а ще одну червону картку показав комусь з лави запасних дніпрян.

На 106-й хвилині, коли дніпряни були вже вдесятьох, Мартін Буката забив вирішальний м'яч у зустрічі та вивів "Спартак Трнаву" у груповий раунд Ліги конференцій.

Перед матчем букмекери прогнозували, що "Дніпро-1" переможе "Спартак". Склад словацького клубу оцінюється лише у 7,25 млн євро, тоді як український - щонайменше 25,5 млн. Поразка дніпрян і виліт з єврокубків є сенсацією.

Ліга конференцій

Плей-офф. Кваліфікація. 2-й матч

31 серпня

"Дніпро-1" (Україна) - "Спартак" (Трнава, Словаччина) 1:2

Голи: Горосіто, 61 (авт.) - Даніель, 3, Буката, 106

Перший матч - 1:1