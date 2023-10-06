Ліга конференцій: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги "Зорі" над "Брейдабліком"
"Зоря" здобула над ісландським "Брейдабліком" першу перемогу в Лізі конференцій та вийшла на друге місце в турнірній таблиці в групі B
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 2-му турі групового раунду "Зоря" в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з рахунком 1:0, набрала 4 очка та вийшла на друге місце в турнірній таблиці. Ісландці не мають жодного пункту та займають четверту позицію.
В іншому матчі 5 жовтня бельгійський "Гент" здолав ізраїльський "Маккабі" - 2:0 - та з 4 пунктами вийшов на першу позицію завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів. Клуб з Тель-Авіва має 3 очка та розташувався на третьому місці.
Як "Зоря" стартувала у Лізі конференцій
21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом", а "Маккабі" на своєму полі переграв "Брейдаблік" - 3:2.
Наступну зустріч у Лізі конференцій "Зоря" проведе 26 жовтня у гостях проти "Маккабі", а "Гент" прийматиме "Брейдаблік".
"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.
Фото: uefa.com
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