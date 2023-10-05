"Зоря" перемогла "Брейдаблік" у Лізі конференцій
У четвер, 5 жовтня, "Зоря" у Рейк'явіку зіграла з ісландським "Брейдабліком" у 2-му турі групового раунду Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Рейк'явіку переможний гол за "Зорю" на 35-й хвилині забив Ігор Горбач.
Луганці перемогли чемпіонів Ісландії з рахунком 1:0, набрали 4 очка та вийшли на друге місце в турнірній таблиці. "Брейдаблік" не має жодного пункту та йде четвертим.
Лідирує з 4 балами бельгійський "Гент", який у 2-му турі переграв вдома ізраїльський "Маккабі" та випередив українців завдяки додатковим показникам. Клуб з Тель-Авіву з 3 очками йде третім.
Наступну зустріч у Лізі конференцій "Зоря" проведе 26 жовтня у гостях проти "Маккабі".
Ліга Конференцій
2-й тур
Група B
5 вересня
"Брейдаблік" (Ісландія) – "Зоря" (Україна) 0:1
Гол: Горбач, 35
"Брейдаблік": А. Ейнарссон, Гюннлейгссон, Мумінович, Маргейрссон, Лудвікссон, В. Ейнарссон, Сігурдарсон (Сігурйоунссон, 77), Ейольфссон, Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен
"Зоря": Турбаєвський, Джордан, Снурніцин, Яцик, Кирюханцев, Антюх (Данченко, 76), Мишньов (Мічін, 82), Вантух, Нагнойний, Герреро, Горбач
Попередження: Мишньов, 65, Снурніцин, 66, Вантух, 89
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