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"Зоря" перемогла "Брейдаблік" у Лізі конференцій

5 жовтня, 2023 четвер
21:38
Спорт Зоря

У четвер, 5 жовтня, "Зоря" у Рейк'явіку зіграла з ісландським "Брейдабліком" у 2-му турі групового раунду Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У Рейк'явіку переможний гол за "Зорю" на 35-й хвилині забив Ігор Горбач. 

Луганці перемогли чемпіонів Ісландії з рахунком 1:0, набрали 4 очка та вийшли на друге місце в турнірній таблиці. "Брейдаблік" не має жодного пункту та йде четвертим. 

Лідирує з 4 балами бельгійський "Гент", який у 2-му турі переграв вдома ізраїльський "Маккабі" та випередив українців завдяки додатковим показникам. Клуб з Тель-Авіву з 3 очками йде третім. 

Наступну зустріч у Лізі конференцій "Зоря" проведе 26 жовтня у гостях проти "Маккабі".

Ліга Конференцій

2-й тур

Група B

5 вересня

"Брейдаблік" (Ісландія) – "Зоря" (Україна) 0:1

Гол: Горбач, 35 

"Брейдаблік": А. Ейнарссон, Гюннлейгссон, Мумінович, Маргейрссон, Лудвікссон, В. Ейнарссон, Сігурдарсон (Сігурйоунссон, 77), Ейольфссон, Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен

"Зоря": Турбаєвський, Джордан, Снурніцин, Яцик, Кирюханцев, Антюх (Данченко, 76), Мишньов (Мічін, 82), Вантух, Нагнойний, Герреро, Горбач

Попередження: Мишньов, 65, Снурніцин, 66, Вантух, 89

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Зоря
Ліга конференцій
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