Ліга націй: результати усіх матчів 23 вересня
У п'ятницю, 23 вересня були зіграні ще 7 матчів 5-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
5-й тур
23 вересня
Дивізіон А
Італія - Англія 1:0
Гол: Распадорі, 68
Німеччина - Угорщина 0:1
Гол: Салай, 17
Дивізіон B
Боснія і Герцеговина - Чорногорія 1:0
Гол: Демірович, 45+1
Фінляндія - Румунія 1:1
Голи: Пуккі, 12 - Тенасе, 52
Дивізіон C
Грузія - Північна Македонія 2:0
Голи: Міовскі, 35 (авт.), Кварацхелія, 64
Болгарія - Гібралтар 5:1
Голи: Антов, 23, Десподов, 36, Кірілов, 52, Стефанов, 55, Пламенов, 81 - Чіполіна, 26
Дивізіон D
Естонія - Мальта 2:1
Голи: Саппінен, 45+6 (пен.), Анієр, 86 - Теума, 51 (пен.)
- 21 вересня у перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй збірна України з футболу поступилась Шотландії.
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