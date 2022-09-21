Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою збірної України з рахунком 0:3. Усі голи Шотландія забила у другому таймі. Ворота Анатолія Трубіна вразили Джон Макгінн та Ліндон Дайкс, який оформив дубль.

У вересні збірна України проведе ще два матчі. Команда Олександра Петракова зіграє проти Шотландії, 27 вересня, у Кракові. А 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.

Після чотирьох матчів Україна має 7 очок та друга в групі 1 дивізіону B Ліги націй. Шотландія з 9 пунктами - перша. Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце.

Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

Ліга націй

2-й тур (перенесений матч)

21 вересня

Шотландія - Україна 3:0

Голи: Макгінн, 70, Дайкс, 80, 87

Шотландія: Гордон, Паттерсон (Хікі, 26), Мактоміней, Гендрі, Маккена, Тірні (Тейлор, 85), Армстронг (Фрейзер, 76), Макгін, Макгрегор, Крісті (Маклін, 85), Адамс (Дайкс, 76).

Україна: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Караваєв, Степаненко (Сидорчук, 46), Мудрик (Ігнатенко, 83), Малиновський, Піхальонок (Зубков, 83), Ярмоленко (Циганков, 67), Довбик (Яремчук, 67).

Попередження: Степаненко, 18, Бондар, 45+1, Сидорчук, 83, Малиновський, 90+2



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