Збірна України ганебно програла Шотландії у Лізі націй
У перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй збірна України з футболу поступилась Шотландії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою збірної України з рахунком 0:3. Усі голи Шотландія забила у другому таймі. Ворота Анатолія Трубіна вразили Джон Макгінн та Ліндон Дайкс, який оформив дубль.
У вересні збірна України проведе ще два матчі. Команда Олександра Петракова зіграє проти Шотландії, 27 вересня, у Кракові. А 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.
Після чотирьох матчів Україна має 7 очок та друга в групі 1 дивізіону B Ліги націй. Шотландія з 9 пунктами - перша. Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце.
Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.
Ліга націй
2-й тур (перенесений матч)
21 вересня
Шотландія - Україна 3:0
Голи: Макгінн, 70, Дайкс, 80, 87
Шотландія: Гордон, Паттерсон (Хікі, 26), Мактоміней, Гендрі, Маккена, Тірні (Тейлор, 85), Армстронг (Фрейзер, 76), Макгін, Макгрегор, Крісті (Маклін, 85), Адамс (Дайкс, 76).
Україна: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Караваєв, Степаненко (Сидорчук, 46), Мудрик (Ігнатенко, 83), Малиновський, Піхальонок (Зубков, 83), Ярмоленко (Циганков, 67), Довбик (Яремчук, 67).
Попередження: Степаненко, 18, Бондар, 45+1, Сидорчук, 83, Малиновський, 90+2
Getty Images
- 17 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко, Микола Шапаренко та Георгій Бущан не зіграють у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.
- Після цього стало відомо, що лівий захисник бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь не допоможе збірній України.
- Російський футбольний союз надіслав до УЄФА листа із вимогою дискваліфікувати Петракова за висловлювання про війну. УЄФА оштрафував українця.
- Ввечері 20 вересня стало відомо, що збірній України також не допоможуть лівий захисник Віталій Миколенко та Віктор Коваленко.
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